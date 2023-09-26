Обвиняемой из Харькова грозит наказание в виде до шести лет лишения свободы.

В Харькове начнется судебный процесс по главной специалисте отдела районной администрации городского совета, которая обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По информации следствия, эта работница заключила контракт на молочные продукты для детского сада более чем на два миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2020 году обвиняемая организовала проведение тендеров на закупку молочных продуктов, включая пастеризованное и сгущенное молоко, а также сыр для дошкольных учреждений в одном из районов Харькова. При этом, занимая должность главы тендерного комитета, она действовала в противоречии интересам службы, не провела анализ рыночных цен на эти продукты.

Как результат был заключен договор с двумя физическими лицами-предпринимателями на поставку продуктов по завышенным ценам. Это привело к тому, что предпринимателям было уплачено почти 2 миллиона гривен излишне, нанеся ущерб интересам государства.

До начала судебного разбирательства проводили досудебное расследование, выполненное следователями из состава Харьковского регионального управления полиции №2 Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Это дело будет рассматриваться в Московском районном суде Харькова. Обвиняемой грозит наказание в виде до шести лет лишения свободы.

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