Сотрудники СБУ собрали на фигуранта доказательную базу и сообщили ему о подозрении. В настоящее время он находится под стражей и может быть приговорен к 12 годам лишения свободы.

Служба безопасности Украины задержала информатора российских спецслужб на Черниговщине, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре в приграничных районах области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, этот информатор является местным жителем, попавшим в поле зрения российских спецслужб из-за своих прокремлевских взглядов.

В мае этого года к нему обратился представитель российских спецслужб и предложил сотрудничество в войне против Украины.

Впоследствии этот информатор начал выполнять враждебные задачи, о чем "отчитывался" агрессору в анонимном чате. Чтобы скрыть преступную деятельность, он удалял все сообщения после каждой связи с оккупантами.

В частности, врага интересовала информация о расположении блокпостов на Черниговщине у границ с рф, численность личного состава, наличие военной техники ВСУ и строительство на территории региона объектов военной авиации. Он передавал врагу подробные план-схемы блокпостов на Черниговщине.

Кроме того, он собирал данные о местных железнодорожных маршрутах, по которым движутся грузовые поезда. Также фигурант пытался получить информацию об объектах энергетической инфраструктуры областного центра.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки новых воздушных атак по региону.

Злоумышленник был задержан по месту жительства. В ходе обыска обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

Сотрудники СБУ собрали на фигуранта доказательную базу и сообщили ему о подозрении. Сейчас он находится под стражей и может быть приговорен к 12 годам лишения свободы.

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