В Киевской области правоохранители раскрыли деятельность соучредительницы общественной организации и ее сообщников, которые организовали схему выезда "волонтеров" за границу. Они предоставляли эту "услугу" по цене от 900 до 4 000 долларов США с одного человека.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, соучредитель общественной организации организовала схему выезда мужчин призывного возраста за границу. Для осуществления этой противоправной деятельности организатор, которая является адвокатом, привлекла двух сотрудников общественной организации. Она полностью управляла их работой, распределяя задачи каждому из них.

Злоумышленники предлагали мужчинам призывного возраста уехать за границу в роли "волонтеров", например водителей, перевозящих гуманитарную помощь или грузы для Вооруженных Сил Украины. Их регистрировали в системе "Шлях".

Стоимость такой услуги составляла от 900 до 4 000 долларов США на одного человека. Следствие проверяет причастность подозреваемых к организации незаконного пересечения границы более 70 лицами. Из них более 27 не вернулись на территорию Украины.

По фактам незаконного пересечения государственной границы возбуждены уголовные производства, а задержанным сообщили о подозрении.

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