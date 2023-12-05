В какой-то момент женщина забыла, где именно это сделала и подумала, что ее сейф нашел сосед.
Как сообщили в полиции Тернопольщины, женщина написала заявление на соседа.
Событие произошло в Козовской общине. 53-летняя женщина в начале войны решила зарыть все свое богатство в тайном месте во дворе.
Да, женщина поместила все деньги, золотые и серебряные украшения в две пол-литровые банки и зарыла землей.
Женщина уехала за границу, вернувшись – начала искать деньги и украшения, но банки найти не удалось.
Поэтому потерпевшая начала подозревать соседа в краже банок с деньгами.
Также полицейским она рассказала, что сосед имеет металлоискатель, вероятно, нашел его тайник и похитил деньги.
Полицейские опросили соседа, но тот все возражал.
Правоохранители во время очередного разговора с женщиной перекопали полдвора.
Через несколько часов поисков полицейские обнаружили две банки с деньгами и ценными вещами и вернули их владелице.
Уголовное производство в отношении соседа закрыли.
К слову, в Хмельницком женщина отдала все свои украшения мошенникам, потому что те пообещали снять с нее порчу.
Для проведения "ритуала" нужно было отправить по почте в другой город все украшения, якобы аккумулирующие негатив.
По легенде аферистов, они должны были пройти обряд очищения в одном из монастырей.
Потерпевшая выполнила все инструкции мошенников, но золото ей так и не послали обратно.
Связь с лжеблагодетелями оборвалась. Тогда женщина решила обратиться с заявлением в полицию.
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