В Тернопольской области женщина спрятала свои сбережения в пол-литровых банках в земле во дворе.

В какой-то момент женщина забыла, где именно это сделала и подумала, что ее сейф нашел сосед.

Как сообщили в полиции Тернопольщины, женщина написала заявление на соседа.

Событие произошло в Козовской общине. 53-летняя женщина в начале войны решила зарыть все свое богатство в тайном месте во дворе.

Да, женщина поместила все деньги, золотые и серебряные украшения в две пол-литровые банки и зарыла землей.

Женщина уехала за границу, вернувшись – начала искать деньги и украшения, но банки найти не удалось.

Поэтому потерпевшая начала подозревать соседа в краже банок с деньгами.

Также полицейским она рассказала, что сосед имеет металлоискатель, вероятно, нашел его тайник и похитил деньги.

Полицейские опросили соседа, но тот все возражал.

Правоохранители во время очередного разговора с женщиной перекопали полдвора.

Через несколько часов поисков полицейские обнаружили две банки с деньгами и ценными вещами и вернули их владелице.

Уголовное производство в отношении соседа закрыли.

К слову, в Хмельницком женщина отдала все свои украшения мошенникам, потому что те пообещали снять с нее порчу.

Для проведения "ритуала" нужно было отправить по почте в другой город все украшения, якобы аккумулирующие негатив.

По легенде аферистов, они должны были пройти обряд очищения в одном из монастырей.

Потерпевшая выполнила все инструкции мошенников, но золото ей так и не послали обратно.

Связь с лжеблагодетелями оборвалась. Тогда женщина решила обратиться с заявлением в полицию.

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