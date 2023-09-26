В Киеве появилась на продажу самая дешевая однокомнатная квартира, которая предлагается за 19 тысяч долларов. Эта жилая площадь имеет всего 21 квадратный метр и расположена на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома. Площадь кухни в этой квартире составляет всего 4 квадратных метра.

Сама квартира находится в неудовлетворительном состоянии, и собственник даже не потратил усилия на уборку перед размещением объявления. Внутри дома много мусора и старых вещей, и ремонт отсутствует уже долгое время. Необходимо заменить окна и полы, а также выполнить работу по реконструкции стен и замене обоев.

Покупатель будет вынужден пригласить сантехника для обновления коммуникаций и решить проблему с черной плесенью на стенах, а также установить новую плитку.

Однако вполне возможно, что те, кто заинтересуется этой квартирой, оценят только ее площадь и проведут капитальный ремонт под свой вкус. После такого ремонта жилье можно будет продать по более высокой цене. Однако не гарантируется, что все расходы возместятся, поскольку можно найти другие квартиры в готовом к проживанию состоянии, с большей площадью, более доступной ценой, чем стоимость этой квартиры плюс ремонт.

Важным преимуществом этой квартиры можно считать ее расположение. Поблизости находится трамвайная остановка, и из этого района можно добраться до центра Киева за 20 минут.

Важно отметить, что согласно государственным строительным нормам, однокомнатной квартирой может считаться только та, площадь которой составляет не менее 30 квадратных метров.

Источник: finance.today.ua

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