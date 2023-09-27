Расследование продолжается, а злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

В Украине обнаружен новый случай хищения бюджетных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киеве во время войны. Детали скандального происшествия сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленником оказался бывший генеральный директор ЧАО «АК «Киевводоканал», занимавший этот пост в начале полномасштабного вторжения россии.

В тот момент он вместе с сообщниками присвоил почти 65 миллионов гривен, представляя их как расходы на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна. Указанная станция должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованное водоснабжение Киева.

Назначенное оборудование должно было обеспечить жителей Киева резервным водоснабжением во время активных боевых действий в столичном регионе. Однако, как установило следствие, плавучая насосная станция была неисправна и не подлежала транспортировке.

Для совершения этого преступления фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией по фиктивному перемещению оборудования в акваторию Десны. Несмотря на это, станция осталась на месте, и деньги за ее "транспортировку" были направлены подрядчикам, которые затем переводили средства в тень.

Расследование продолжается, а злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

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