В Черновицкой области мужчину осудили из-за его отказа от мобилизации. Свой отказ он объяснял тем, что его дома ждут беременная девушка и больная мать. Решение о наказании уклоняющегося от мобилизации было принято Кицманским районным судом Черновицкой области.

По материалам судебного процесса, мужчина 22 июля 2023 года пришел на военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был отправиться в учебный центр ВСУ на следующий день, но не явился и уклонился от военной службы.

На судебном заседании подозреваемый признал свою вину и выразил сожаление. Он пояснил, что "уважает и восхищается украинскими военными", но уклонился от призыва из-за своей сложной семейной ситуации.

Он был сиротой с детства и сейчас совместно проживает с девушкой, на четвертом месяце беременности. Отмечено, что мать девушки - инвалид, а бабушка - пожилым человеком, поэтому он считал, что им нужна его помощь.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы, при этом заменив реальный срок на три года испытательного периода. Это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Последние новости Украины:

Напомним, уклонист не пришел в ТЦК, потому что пас коров.

Как писала Politeka, 56-летний мужчина с циррозом печени отказался от призыва, суд его наказал.

Также Politeka сообщала, уклонист отказался служить, наказание не заставило себя ждать.