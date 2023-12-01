Новый единый тариф "ПриватБанк" стал вдвое ниже того, что действовал для украинцев раньше.

Государственный "ПриватБанк" внес изменения в тарифы на денежные переводы через систему SWIFT, делая их более доступными для клиентов. Теперь комиссия за такие переводы будет одинакова как для внутренних, так и для международных трансакций. Детали рассказали в "ПриватБанке".

Так, комиссия составит 0,5% суммы перевода. Стоит отметить, что для небольших сумм комиссия будет минимальной – начиная с 5 гривен. Как сообщили в "ПриватБанке", максимальная сумма комиссии теперь ограничена и не может превышать 100 долларов (с учетом курса Национального банка Украины).

Новый единый тариф "ПриватБанк" стал вдвое ниже того, что действовал для украинцев раньше. Также "ПриватБанк" была значительно уменьшена максимальная сумма комиссии, которая ранее составляла 500 долларов, и это изменение позволило снизить стоимость перевода для клиентов.

Кроме того, некоторые SWIFT-переводы "ПриватБанк" были освобождены от комиссии. В частности, плата не взимается с переводов, предназначенных для покупки товаров для Вооруженных Сил Украины или для оплаты лечения.

Получить доступ к SWIFT-переводам в "ПриватБанке" можно через онлайн-банкинг.

Для этого пользователь должен войти в систему "Приват24" и авторизоваться. Затем выберите меню "Сервисы" в нижней части экрана, выбрать "Переводы", выбрать "SWIFT" и указать страну получения перевода, валюту и сумму. Следующим шагом является заполнение реквизитов получателя, после чего следует проверить данные и нажать "Оплатить". Система может запросить ввод одноразового пароля из SMS для обеспечения безопасности трансакции.

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