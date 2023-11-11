Жительница Торецкая была завербована российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения россии.

Благодаря надежной доказательной базе еще одна агентка ФСБ получила реальный срок заключения за передачу врагу информации о расположении Вооруженных Сил Украины и объектах критической инфраструктуры в Донецкой области. Подробностями поделились в пресс-службе СБУ.

Основной интерес агентки ФСБ был направлен на получение информации об огневых позициях, фортификационных сооружениях и направлениях движения военных подразделений ВСУ в районе Бахмута. Кроме того, она передавала координаты электроподстанций на передовой для подготовки ракетных ударов.

Агент ФСБ была задержана сотрудниками СБУ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области в декабре 2022 года. После тщательного расследования суд установил ее вину и назначил срок заключения на 15 лет.

Согласно расследованию, жительница Торецкая была завербована российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения россии. Она систематически фиксировала локации украинских войск и энергетических объектов на территории района и передавала полученную информацию через мессенджер "связному" на временно оккупированной территории.

Во время обысков в ее месте проживания были изъяты российские паспорта, компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для выполнения задач агрессора.

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