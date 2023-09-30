Неприятное событие произошло 9 августа 2023 года, около 22:20 на Театральной улице.

В центре Львова студент из Сколевского района Львовской области помочился на авто полиции и избил копа. Стало известно, как его наказали в суде.

По информации Галицкого районного суда города Львова, событие произошло 9 августа 2023 года, около 22:20 на Театральной улице.

Во время инцидента студент подошел к автомобилю полиции и помочился на него. Один из сотрудников полиции, увидев это, обратил внимание на нарушения и напомнил мужчине о правилах. В ответ студент реагировал агрессивно.

Ситуация эскалировалась в драку между студентом и полицейским, в результате которой правоохранитель получил травмы, а его форменная одежда повреждена. После происшествия студент признал свою вину и заключил соглашение со следствием.

Суд в Галицком районе Львова признал студента виновным в соответствии с частью 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины и установил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Стоит отметить, что на Волыни судили студента училища, который в селе Тихотин пытался похитить поросенка из местного сельскохозяйственного общества.

Студент возместил нанесенный ущерб, впервые привлекается к уголовной ответственности, поэтому суд принял решение о назначении ему испытательного срока сроком на один год.

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