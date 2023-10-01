Нацбанк отчеканил новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!".

Как рассказали в пресс-службе НБУ, дизайн монеты был создан известным украинским художником, иллюстратором и графическим дизайнером Сергеем Майдуковым.

На аверсе новой памятной монеты находится стилизованная композиция, символизирующая украинскую энергосистему, изображенную в виде подсолнечника, каждый лепесток которого, как фонарь, освещает Украину. Это фонарь, который продолжает сиять даже под вражескими ракетными обстрелами, как восход солнца, который всегда наступает даже после ужасной ночи.

На реверсе монеты изображен стилизованный трезубец из трех сияющих глыб, который во время вращения монеты превращается в букву "Е" - первую букву слова "Енергетика".

В НБУ добавили, что тираж монет "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!" составляет до 50 000 штук, они сделаны из нейзильбера. Обозначением номинала новой памятной монеты – пять гривен.

Приобрести эту памятную монету можно с 4 октября 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Таким образом, будет доступно 10 тысяч монет с первого дня продажи.

Кроме того, по данным НБУ, с октября новую монету начнут реализовывать банки-дистрибьюторы (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк). Дополнительную информацию о начале и месте продаж можно найти на официальных веб-сайтах этих банков.

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