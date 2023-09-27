К украинцам по поводу эвакуации срочно обратился глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет Politeka.net.

«Несокрушимые жители левого берега, пока наши Защитники и Защитницы прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы освободить вас от российской тирании, вы должны позаботиться о собственной и безопасности своих родных», - обратился к жителям левобережья Херсонщины Прокудин.

Оккупационные войска, отметил Прокудин, используют людей как «живой щит».

«Ставят артиллерию между домами, обустраивают склады с боеприпасами и огневые позиции в жилых кварталах, гонят военную технику среди автомобилей с гражданскими. Это подлая тактика, потому что они знают, что украинская армия не будет воевать со своим народом.

Поэтому, если вы можете эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, временно покиньте общины, которые находятся на линии огня», - призвал людей председатель Херсонской ОГА.

Людей просят воспользоваться любой возможностью уехать.

«Украина вас ждет. И не оставит один на один с проблемами», - уверяет Прокудин.

Тем, кто эвакуируется, помогут как только они окажутся на подконтрольной Украине территории.

«Мы поможем вам найти место жительства в других регионах, обеспечим гуманитарной помощью и другим необходимым», - уверяют людей.

Жителей 468 временно оккупированных россией населенных пунктов также заверили, что все они вернутся домой, в Украину.

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