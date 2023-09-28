Мобилизация в Украине, лица с ІІІ группой инвалидности не подлежат призыву, однако это решение могут пересмотреть.

Так, народные депутаты предложили нововедение относительно мобилизации в Украине и призывать в войска с инвалидностью с согласия мужчин.

Соответствующий законопроект по мобилизации в Украине появился на сайте Верховной Рады Украины

Известно, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации в Украине военнообязанные, признанные лицами с инвалидностью.

Также лица, согласно выводу ВЛК, временно непригодны к службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением ВЛК).

Однако, что в статье закона речь не идет о конкретной группе инвалидности, таким образом можно считать, что лица с третьей группой не подлежат мобилизации в Украине. Мужчины смогут пойти в армию на добровольно.

Адвокат Иван Либерман добавил, что ІІІ группа – это легкая инвалидность, то есть человек может идти на службу.

"Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", – сообщил адвокат.

По его словам, многие украинцы еще до войны подделали справки об инвалидности III группы, чтобы получать соцвыплаты, льготы и т.д.

Поэтому, считает адвокат, есть много здоровых людей, у которых нет инвалидности, и сейчас они будут временно с согласия, а затем и обязательно служить в армию.

"А знаете сколько в стране здоровых, какие по каким-то причинам прячутся за женскими юбками? Может их пора отправить на фронт, а не инвалидов или женщин? А сколько их не работает? Интересно, какие у них "диагнозы" или почему еще их "не замечают "военкоматы?",

"А еще есть самая большая в Европе армия полиции, может и им пора встать на защиту Отечества, а не крутить бабкам руки по базарам?",

" Я думаю, если мы хотим одержать победу, то нужно набирать опытных и крепких ребят, а не больных", – пишут в комментариях украинцы.

Источник: Факты .

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