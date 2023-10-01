Следственные действия по установлению фактов коррупции и лиц, причастных к этой схеме, продолжаются.

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили преступную схему, направленную на уклонение от мобилизации в Запорожье, организованную бывшим работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки региона через своих бывших подчиненных. Подробности были сообщены пресс-службой ДБР.

В частности, в кардиологическом отделении городской больницы скорой медицинской помощи выдавали поддельные документы, утверждавшие, что проведена операция. На основе этих поддельных документов Военно-врачебная комиссия (ВЛК) издавала выводы, позволявшие избежать мобилизации.

Эта схема была обнаружена во время расследования дела бывшего руководителя Запорожского военкомата, подозреваемого в организации схемы обогащения для своего окружения и оказания помощи уголовным элементам, пытавшимся избежать суда.

Установлено, что бывший руководитель военкомата использовал своих бывших подчиненных, оставшихся работать в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки региона Запорожья для осуществления этой схемы. Они вывели на должностных лиц ВЛК, Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и медицинских учреждений Запорожья.

Злоумышленники предоставили "услуги" по меньшей мере 40 лицам, которые теперь должны доказать свои "болезни" во время повторных медицинских экспертиз в соответствии с Указом Президента.

Некоторые из них даже оформили разные степени инвалидности в МСЭК с целью получения денежной компенсации.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Следственные действия по установлению фактов коррупции и лиц, причастных к этой схеме, продолжаются.

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