Так, следователями задокументирован факт противоправных действий полицейского.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области, 21-летний участковый одного из отделений полиции получил от потерпевшего, ставшего жертвой мошенников, взятку в размере 20 тысяч гривен.

Деньги он требовал за внесение данных о совершенном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и розыск мошенника.

Сообщается, что плицейскому будет избрана мера пресечения.

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч . 2 ст. 369-2 УК Украины.

Кроме того, задержанному грозит до пяти лет лишением свободы с конфискацией имущества.

Руководством ГУНП инициировано проведение служебного расследования, полицейский будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Недавно сообщалось, что офицер военкомата отдела Львовского районного территориального центра комплектования задержан на взятке.

Так, на взятке в 17 тысяч долларов задержали офицерку военкомата.

Сообщается, что работница ТЦК взяла деньги за снятие с учета двух военнообязанных

Оперативники задержали на взятке офицер отдела Львовского районного ТЦК и СП.

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