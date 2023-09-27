Так, Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек.
По данным Харьковской областной прокуратуры, участники "схемы", в которую входили лица ромской национальности - грабили пожилых людей, выдавая себя за волонтеров.
Сообщается, что в июле 2023 года 23-летняя женщина придумала незаконную схему, к которой привлекла двух женщин и мужчину.
Известно, что аферисты действовали в Харькове и Лозовой и Киевской и Днепропетровской областях с июля 2022 по июнь 2023 года.
Жертвами мошенников стали пожилые люди.
Злоумышленники шли к пожилым людям прямо домой, представляясь волонтерами, раздающими гуманитарную помощь.
Под видом волонтеров они обворовывали пенсионеров и за это будут судить четырех участников этнической организованной группы.
По фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой, им объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 УК Украины.
Расследование продолжается.
Напомним, в Харькове начнется судебный процесс по главной специалисте отдела районной администрации городского совета, которая обвиняется в злоупотреблении служебным положением.
По информации следствия, эта работница заключила контракт на молочные продукты для детского сада более чем на два миллиона гривен.
Последние новости Украины:
К украинке пришли из СБУ после ее постов в сети: что нашли во время обыска в ее квартире.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за готовившиеся к наступлению ВСУ.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ