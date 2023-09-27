В Харьковской области аферисты выдавая себя за волонтеров грабили пожилых людей.

Так, Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек.

По данным Харьковской областной прокуратуры, участники "схемы", в которую входили лица ромской национальности - грабили пожилых людей, выдавая себя за волонтеров.

Сообщается, что в июле 2023 года 23-летняя женщина придумала незаконную схему, к которой привлекла двух женщин и мужчину.

Известно, что аферисты действовали в Харькове и Лозовой и Киевской и Днепропетровской областях с июля 2022 по июнь 2023 года.

Жертвами мошенников стали пожилые люди.

Злоумышленники шли к пожилым людям прямо домой, представляясь волонтерами, раздающими гуманитарную помощь.

Под видом волонтеров они обворовывали пенсионеров и за это будут судить четырех участников этнической организованной группы.

По фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой, им объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 УК Украины.

Расследование продолжается.

Напомним, в Харькове начнется судебный процесс по главной специалисте отдела районной администрации городского совета, которая обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

По информации следствия, эта работница заключила контракт на молочные продукты для детского сада более чем на два миллиона гривен.

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