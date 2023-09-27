Участникам этой преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы от семи до девяти лет.

В Закарпатье были раскрыты организаторы нелегальной миграции, которые пытались незаконно переправить военнообязанных мужчин через границу в Румынию. Как сообщили в ГНСУ, нелегальная деятельность проходила через реку Тисменица и организатором ее был житель Ивано-Франковской области.

Этот индивидуум на своем автомобиле Mercedes-Benz перевозил трех пассажиров и предоставлял каждому инструкции, как обходить блокпосты. Его цель заключалась в незаконной переправке граждан в Румынию, обходя официальные пункты пропуска. Он получал оплату за эти услуги в размере 5500 долларов США от каждого человека.

Организаторы миграции планировали переправить своих клиентов через реку Тиса в Румынию. В случае успешной операции, они должны получить еще 3000 долларов от каждого своего клиента-уклоняющего.

Эта группа организаторов рекрутировала лиц призывного возраста из разных уголков Украины, которые намеревались нелегально покинуть страну. При получении платежей в размере 5500 долларов США от своих "клиентов", все четыре были задержаны на месте.

Участникам этой преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы от семи до девяти лет. Сейчас следствие устанавливает, сколько человек они успели нелегально переправить через границу.

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