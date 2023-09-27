Судья Броварского горрайонного суда Киевской области был раскрыт сотрудниками Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро по делу о коррупции. Как сообщили в СБУ, он был подозреваем в требовании взятки в размере 4 тысяч долларов США за обещание содействовать определенному приговору во время судебного заседания.
Действие судьи было разоблачено, когда он получал второй транш взятки в размере 3 тысячи долларов США. По предварительным данным следствия, судья принимал взятку в виде неправомерной выгоды от представителя одной из сторон по гражданскому делу, обещая вынести решение в его пользу.
Судья получил эту неправомерную выгоду двумя партиями: сначала 1 тысячу долларов за решение, обязавшее другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а затем еще 3 тысячи долларов за решение о взыскании долга в пользу истца.
Судьи было доложено о подозрении согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины, касающейся принятия, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Во время обысков у него была изъята сумма в разных конвертах, составлявшая 15 600 долларов США.
В настоящее время продолжаются следственные действия, и рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
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