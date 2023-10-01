За этим преступлением предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

Под видом услуг по трудоустройству в Украине злоумышленники завладели более чем 2 миллионами гривен. Столичные следователи объявили подозрение трем участвовавшим в этой преступной схеме. Подробности сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Организатор схемы использовал назначенных людей в качестве фиктивных руководителей для регистрации юридических лиц. Затем он создал собственные сайты и координировал действия других участников схемы.

Злоумышленник устроил незаконную деятельность, скрывая ее под фирмой, которая, кажется, оказывала услуги по работе за границей. Потенциальные заказчики находили объявления на этих сайтах и ​​платили предоплату от 8 до 18 тысяч гривен на каждого человека.

Полицейские провели обыски по адресам проживания и работы организатора и его подельников. Во время обысков было изъято более 40 тысяч долларов США и 350 тысяч гривен наличными, а также два автомобиля, драгоценные украшения с бриллиантами, мобильные телефоны, незаконно полученные ноутбуки, банковские карты и предварительные записи, подтверждающие противоправную деятельность этой группы лиц.

Следователи сообщили организатору и трем его соучастникам о подозрении согласно статье 190 часть 4 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. За этим преступлением предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

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