В Херсоне, регулярно сталкивающемся с обстрелами и угрозами, попытались провести тендер на приобретение хоккейного инвентаря на сумму более 1,7 миллиона гривен.

Этот тендер был запланирован КП "Областной центр хоккея "Херсонского областного совета" и обнародован на портале Prozorro.

Также свое возмущение выразил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в Фейсбуке.

"Общество возмущено строительством стадионов, теннисных кортов, лыжных трасс и требует направить средства на закупку дронов и вооружения. Тем временем Херсон, тот самый Херсон, который каждый день страдает российскими обстрелами, закупает ХОККЕЙНЫЙ ИНВЕНТАРЬ на почти 2 миллиона гривен…", - отмечает он. .

В комментариях под его постом украинцы выражали свое возмущение: "Даже не издевательство - преступление и игра на стороне кафиров", " Ну есть же конкретный человек издавший распоряжение на приобретение, почему же до сих пор херсонцы не пошли к этому резиновому изделию в кабинет и не набили морду", "Попа, которой не видно конца".

Стоит отметить - стоимость инвентаря согласно документам составляла 1 755 250 гривен, включая НДС. Однако вчера, 26 сентября, появилась новая информация – документ об отмене открытых торгов. Причиной отмены закупки стало "уменьшение расходов на закупку товаров, работ и услуг".

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