В городе Дунаевке, Хмельницкой области, двое мужчин жестоко избили местного жителя из-за замечаний по поводу прослушивания российского шансона. Жертва получила серьезные травмы.

Инцидент был описан супругой потерпевшего, Наталией, в группе "Деловые Дунаевцы" на Facebook . Кадры нападения были опубликованы журналистом и активистом Константином Андриюком.

Ситуация развернулась вблизи магазина "Оазис", когда нападавшие громко включили русскую музыку. Мужчина обратил на это внимание и сделал замечание, что повлекло за собой нападение - он получил многочисленные удары ногами и кулаками. После этого нападавшие оставили раненого на дороге и скрылись в автомобиле.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение и остается в больнице. За жизнь украинца борются врачи - его ждет сложная операция и длительный процесс реабилитации.

"Он находился в реанимационном отделении, впереди еще дорогие операции и тяжелая реабилитация. А эти "почитатели русского" и дальше гуляют по улицам нашего города...", - добавила жена потерпевшего.

Полиция приступила к уголовному производству по статье 122 Уголовного кодекса Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) в отношении нападающих.

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