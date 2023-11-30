Злоумышленница остается под стражей и ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали еще одного человека, который работал информатором для российских спецслужб и передавал им конфиденциальную информацию о действиях украинских Сил обороны в Донецкой области. Детали сообщили в пресс-службе СБУ .

Главным объектом интереса агрессора были данные о местоположении и движении украинских военных, в частности, участвовавших в контрнаступательных операциях в районе Бахмута.

Задержанная передавала оккупантам координаты временных местоположений и маршруты движения десантных подразделений Вооруженных сил Украины на направлении передовой.

По данным следствия, эта женщина, ставшая информатором, является жительницей прифронтового города Константиновка.

Она периодически публиковала информацию о перемещении украинских войск в Донецкой области на пророссийских интернет-ресурсах. Таким образом, российские спецслужбы пытались получать разведданные через этого человека.

Чтобы собрать информацию, информатор обходила местности и скрыто следила за движением военной техники Вооруженных сил Украины.

Полученные ею сведения передавались посредством текстовых сообщений на пророссийский Телеграмм-канал. Во время обысков в ее имуществе был обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором.

Злоумышленница остается под стражей и ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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