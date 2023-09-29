Бизнесмен обвиняется в коллаборационной деятельности. За злоумышленник предполагается наказание до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили перед судом досудебное расследование в отношении директора предприятия гражданской авиации, обвиняемого в коллаборационной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе ДБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

В начале войны директор одного из украинских предприятий гражданской авиации сбежал в временно оккупированный Крым, где начал сотрудничество с представителями страны-агрессора.

Он планировал организовать авиабизнес на временно оккупированных территориях Украины в надежде на распространение «русского мира» на все южные и восточные области. Коллаборант обещал передать руководителю оккупационных властей один из пассажирских самолетов АН-140-100, который находится на подконтрольной Украине территории и принадлежит его компании на праве собственности.

Также предприниматель заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые находятся на территории россии.

В настоящее время пассажирский самолет АН-140-100 находится под арестом и был передан Национальному агентству Украины по выявлению активов (АРМА).

Бизнесмен обвиняется в коллаборационной деятельности. За злоумышленник предполагается наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

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