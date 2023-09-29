В настоящее время рассматривается вопрос об избрании мер и отстранении подозреваемых от должности.

В городе Винница сотрудники ДБР разоблачили организованную преступную группу, которая оказывала помощь уклоняющимся от мобилизации и позволяла им покинуть Украину. Подробности были сообщены в пресс-службе ДБР.

Лидером этой группы являлся офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он привлек к своему преступному делу двух членов военно-врачебной комиссии, одного травматолога и одного хирурга.

Офицер искал людей, желающих избежать мобилизации. За оплату в 4 тысячи долларов США они подрабатывали медицинские документы и устанавливали ложные диагнозы, что позволяло признать этих "клиентов" непригодными для военной службы и уехать за границу.

Детективы ДБР провели обыски в Винницком объединенном ТЦК и квартирах участников группы. В ходе обысков были обнаружены записи "черной бухгалтерии", списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские свидетельства и деньги разных валют на сумму более 300 тысяч гривен. Трое участников группы были задержаны.

Они подозреваются в организации незаконного пересечения государственной границы, совершенном организованной группой в корыстных целях (часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании мер и отстранении подозреваемых от должности. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

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