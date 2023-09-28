На польской границе образовались огромные очереди из авто и автобусов, стало известно, сколько людей выехали из Украины за прошедшие сутки.

На украинской границе фиксируют очереди из авто и автобусов.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

За сутки 27 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой, то есть в Черновицкой области, пересекли 77 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.

Кроме того, известно, что из Украины за прошлые сутки выехали 41 тысяча человек.

26 тысяч из них пересекли границу с Польшей, все остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки приехали 36 тысяч человек, 31 тысяча из них – это граждане Украины.

"РЕКОМЕНДУЕМ учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12.00 28 сентября снова фиксируются очереди на границах с соседними странами на выезд из Украины, больше всего - в Польше:

«Ягодин» – 9 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется;

«Устилуг» – 80 л/а, 2 автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется;

«Угринов» – 40 л/а, 3 автобуса, пешеходов не пропускают;

«Рава-Русская» – 0 л/а, пропуск пешеходов не осуществляется;

«Грушев» – 30 л/а, 3 автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется;

«Краковец» – 90 л/а, 9 автобусов, пешеходов не пропускают.

"Шегини" - 90 л/а, 21 автобус, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Нижанковичи» - 649 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков 7,5 тонн, или без груза.

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