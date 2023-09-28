Мужчинам грозит штраф до 68 тысяч гривен и лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Экс-директор управления капитального строительства Ивано-Франковской области и застройщик подозреваются в присвоении 10 миллионов гривен во время строительства школы в селе Чукаловка.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили бывшему чиновнику и директору строительной компании "Украгробуд-Инвест" о подозрении. Вопрос об избрании мер по ним будет решен на судебном заседании.

По данным правоохранителей, в 2021 году управление капитального строительства в Ивано-Франковской области заключило договор на строительство школьного учреждения с частной фирмой "Украгрострой-Инвест" на сумму 45,6 миллиона гривен из-за открытого конкурса на площадке Prozorro.

Однако выяснилось, что школу в селе Чукаловка реально построили всего на половину, а руководитель управления капитального строительства подделал часть актов выполненных работ. Поэтому строительной компании были переведены лишние 10 миллионов гривен. Однако в 2021 году эти средства директор фирмы успел легализовать и через ряд подконтрольных организаций вывести со счетов предприятия.

Детективы НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику и застройщику о подозрении по двум статьям. Мужчинам грозит штраф до 68 тысяч гривен и лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискация имущества.

Работы прекращены, пока продолжается расследование НАБУ и САП. В городском совете Ивано-Франковска заявили, что еще не приняли этот объект на баланс, он ведь не достроен.

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