Задержанная остается под стражей и может быть лишена свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины (СБУ) осуществила арест интернет-агитаторши, которая продвигала идею "присоединения" Николаева к российской федерации. Злоумышленница активно распространяла такие призывы в сети, побуждая к поддержке агрессивной политики Кремля и "присоединению" украинских территорий к россии. Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

По информации, полученной от СБУ, злоумышленницу задержали в Николаеве, где она работала в местном лицее.

Установлено, что она являлась членом подразделения информационно-психологических операций Главного управления Генштаба Вооруженных Сил российской федерации (известного как ГРУ).

Под указанием представителя российской военной разведки она создала и управляла антиукраинской группой на запрещенной социальной сети "Вконтакте".

В своих публикациях на враждебном интернет-ресурсе она пропагандировала идею "присоединения" Николаевщины к составу россии. Также она призвала украинцев не противиться оккупантам и согласиться с захватом южных регионов Украины. И самое неприятное, что этот человек работал с детьми.

Эта преступная деятельность фигурантки квалифицируется по статьям 110 (измена государству) и 111 (предательство) Уголовного кодекса Украины. Задержанная остается под стражей и может быть лишена свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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