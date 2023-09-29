Им предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и участии в преступной организации согласно Уголовному кодексу Украины.

В Украине была раскрыта преступная организация, члены которой занимались мошенничеством и выманивали миллионы гривен граждан Европейского Союза. Эта злонамеренная группа использовала фишинговые "колл-центры", чтобы получить доступ к счетам жителей Польши, Чехии и других стран ЕС.

В результате их деятельности в Чехии было похищено почти 2 миллиона крон, что составляет около 3 миллионов гривен. Полиция Киева и Киевская городская прокуратура сообщили о раскрытии этой преступной организации.

Отмечается, что группировке удалось разоблачить киберполиции Киева и Днепропетровщины, а также следователям полиции Киева вместе с чешскими коллегами. 27 сентября правоохранители провели 29 одновременных обысков в офисах группировки в шести регионах Украины, включая Киев, Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Тернопольскую и Черниговскую области. В ходе обысков были обнаружены различные вещдоки, включая компьютерную технику, 60 ноутбуков, десятки мобильных телефонов, шесть автомобилей и 75 тысяч долларов наличными.

Уже восемь членов организации получили подозрение – трое организаторов и пять исполнителей.

Им предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и участии в преступной организации согласно Уголовному кодексу Украины. Подготавливаются подозрения для других участников преступной схемы. Группа начала свою деятельность в Украине в 2021 году, и только с февраля 2023 года им удалось совершить мошеннические операции на сумму около 1 миллиона долларов. В этой организации находились более 40 человек из разных регионов Украины, каждый из которых выполнял четко определенные обязанности.

Так называемые кодеры, другими словами, специалисты по разработке компьютерных программ, были ответственны за создание, обновление, поддержку и усовершенствование функционала телеграмм-ботов и фишинговых ресурсов. Они также обеспечивали анонимность участников преступной деятельности в Интернете и консультировались по вопросам маскировки.

Организаторы привлекали к своей деятельности многочисленное низовое звено, известное как "воркеры", через закрытый Telegram-канал. Их задачей было непосредственное общение с потенциальными жертвами. В результате такого общения, мошенники получали данные банковских карт своих жертв. Члены группировки, известные как биверы, выводили деньги со счетов на контрольные банковские карты или, с помощью "кодеров", конвертировали их в криптовалюту.

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