Мобилизация в Украине продолжается, запретят ли женщинам выезд за границу после 1 октября.

Мобилизация в Украине продлится до 18 ноября, адвокат рассказала, будут ли право на выезд из Украины военнообязанных женщин после 1 октября 2023 года.

Так, с 1 октября женщины-медикини и фармацевтки должны встать на военный учет в ТЦК и СП.

С 1 октября на военный учет обязаны стать все женщины-медикины в возрасте от 18 до 60 лет – это врачи, медсестры, стоматологине, акушерки, фармацевтки.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что военный учет для женщин-медикинь и женщин-фармацевток является обязательным более 30 лет, несмотря на мобилизацию в Украине.

Ростислав Кравец считает, если в реестр попадет военнообязанная женщина, то в будущем могут возникнуть вопросы с выездом за границу.

Однако сейчас женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на военном учете или нет в разгар мобилизации в Украине.

"Пусть идут воюют - депутаты, чиновники... Знали, как всю жизнь воровать и вы***ваться, а когда пришло время отвечать и защищать самих себя, то прячутся за обычными людьми, инвалидами, женщинами... Вот барыги хотят жить , люди тоже хотят жить",

"Закрыли границы, а теперь всех вернем из-за границы...",

"Только все такие умные когда сидят за границей и не больше!", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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