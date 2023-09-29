НБУ сообщил о продлении срока обмена некоторых монет и банкнот гривны, стало известно, о чем идет речь.

НБУ продлил срок, касающийся обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца.

Как сообщает пресс-служба НБУ, продолжен обмен "мелких" монет и "старых" купюр гривны, которые были введены в обращение до 2003 года - эти деньги изымаются из обращения в нашем государстве и перестали быть средством платежа.

В НБУ добавили, что такие монеты и банкноты, выпущенные до 2003 года, можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев, то есть, 90 дней, после прекращения или отмены его.

Сообщается о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенных до 2003 года всех лет выпуска.

НБУ добавляет, что эти деньги уже длительно изымаются из обращения, они не принимаются во время наличных расчетов за товары и услуги.

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