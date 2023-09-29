В Черниговской области мать погибшего Героя решила самостоятельно отремонтировать дорогу на улице.

В Черниговской области мать Героя построила дорогу на улице в своей деревне.

Женщина произвела ремонт за деньги, выделенные государством после гибели сына.

Украинский защитник Владислав Грищенко погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады.

В честь Героя была переименована улица, на которой его мама отремонтировала дорогу.

"Таким образом, Валентина Грищенко оставила память о своем сыне будущим поколениям", - отметили в Громаде.

Известно, что ремонт дороги обошелся в 3,5 млн. гривен.

"Это невозможно смотреть без слез. Почет и уважение Маме! Вечная слава и память Герою!",

"Большое уважение матери и низкий поклон за сына - героя! Добро возвращается всегда. Держимся!",

"Вечная и светлая память Герою Украины. А Мамочке искренние соболезнования и доземный поклон.",

"Светлая вечная память царство небесное Герою земля пухом соболезнования родным",

"Какая молодец, здоровье вам, сыну вечная и светлая память"

"Светлая и вечная память Герою! Крепкого здоровья и божьей опеки на многие годы маме ГЕРОЯ Украины", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: Сосницкая община.

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