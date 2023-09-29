Так, ДБР задержало должностных лиц межрайонной медико-социальной экспертной комиссии и городской больницы, требовавших деньги у военного.

Как сообщило ДБР, разоблачена преступная группа, в том числе, должностные лица Самборской МСЭК и Турковской городской больницы.

Чиновники требовали взятку у военнослужащего за установление II группы инвалидности отцу, которая позволила бы завершить службу.

Глава МСЭК и руководители врачебно-консультативной комиссии пообещали оформить документы за $3,2 тыс.

Взятки они получали тремя траншами, и во время передачи последнего – их задержали «на горячем», а именно – заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии.

"Во время задержания должностница пыталась избавиться от денег – съесть $100. Однако правоохранители этому помешали, а средства изъяли", - говорится в сообщении ДБР.

Сообщается, что задержаны другие участники преступной группы, в ходе обысков у фигурантов изъяты деньги и документы.

К слову, мужчина воровал велосипеды, а теперь может получить 8 лет заключения, мужчина вскоре предстанет перед судом.

Подозреваемый совершал кражи в течение года, как правило, велосипеды исчезали из подъездов многоэтажек. Воровство уже объявили подозрения по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

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