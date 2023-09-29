Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины, в Борисполе к 18-летнему пострадавшему подбежали двое неизвестных мужчин.

Применив физическую силу, нападавшие затащили парня в салон автомобиля Audi и потребовали передать им деньги.

Была объявлена ​​специальная полицейская операция, в ходе которой был установлен автомобиль, в котором находился пострадавший, и участники преступного дуэта.

Ими оказались 23-летний киевлянин и 22-летний житель Вышгородского района.

В полиции сообщили, что нападавшие уже задержаны. Их поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении [ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК].

О других обстоятельствах нападения и были ли 18-летний парень и его обидчики знакомы между собой в полиции пока не рассказывают.

Ранее стало известно об огненной трагедии в Яготине Киевской области.

Как рассказали в полиции, к ним поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома.

Приехавшие на место пожара спасатели ликвидировали огонь. К сожалению, в одной из комнат дома было обнаружено тело 61-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

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