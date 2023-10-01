Сотрудники СБУ и полиции задержали Ищенко "на горячем" при получении всей неправомерной выгоды.

Лычаковский районный суд во Львове вынес решение о 50-летнем руководителе отделения персонала и строительно-военном медицинском клиническом центре Западного региона, Александре Ищенко, обвиняемом в получении взятки от раненых военных. Подробности дела были изложены в материалах судебного процесса.

По материалам дела, в июле 2023 года Александр Ищенко, возглавлявший отделение персонала и строительно-военного медицинского клинического центра Западного региона, исполнял обязанности главы внештатной военно-врачебной комиссии клиники амбулаторно-поликлинической помощи ВМКЦ.

19 июля того года в его служебном кабинете он получил взятку в сумме 1000 долларов США (36,6 тысячи гривен по актуальному курсу НБУ) от военного. Ему он пообещал признать его ограниченно подходящим для службы в тыловых частях.

Сотрудники СБУ и полиции задержали Ищенко "на горячем" при получении всей неправомерной выгоды.

На суде Александр Ищенко признал свою вину и заключил соответствующее соглашение с прокурором. Учитывая обстоятельства дела, 27 сентября судья Лычаковского райсуда признала майора виновным во взяточничестве по ч. 2 ст. 369-2 и наложила штраф в размере 51 тысячи гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Источник: zaxid.net.

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