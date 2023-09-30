В Киевской области решили испортить новый мурал, облив его краской.

Так, в Буче вандалы облили краской новый мурал.

Как сообщается , полицейские Киевщины установили нарушителя.

29 сентября в полицию обратились местные, сообщив о повреждении изображения на стене дома культуры.

Известно, что мурал появился всего неделю назад, его создали художники из США.

Всего через несколько часов правоохранители разыскали злоумышленника.

Злоумышленником оказался 26-летний местный житель, объяснивший свой поступок тем, что ему не понравилась картина.

По факту повреждения имущества следователи Бучанского управления полиции проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 УК.

К слову, в Одесской области повредили зеркальный туалет за 3 млн гривен, злоумышленнику удалось найти.

Так, в городе Южное местный мужчина повредил только что построенный арт-объект.

Речь идет о зеркальном туалете за 3 млн гривен.

Вандал сломал водосточные трубы, а также зеркальную поверхность практически всех стен поцарапал камнями.

К счастью, благодаря камерам наблюдения, полиция оперативно обнаружила 34-летнего мужчину.

Пока известно, что его привлекут к ответственности за хулиганство, мужчине готовятся выписать штраф

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