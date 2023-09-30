Недавно эта скандальная блоггерша уже оправдывалась в сети за свои ночные выходки - но ее похоже ничего не учит.

Украинская блоггерша Анна Краснова, которая имеет репутацию достаточно скандальной личности, опять опубликовала видео, на которых она снимает свои ночные прогулки по Киеву. В своих Instagram Stories она сообщила, что у мужчины, который был с ней в автомобиле, есть "специальное разрешение".

По записям видно, что Краснова и ее подруги весело проводили время в Киеве вечером 29 сентября до утра 30 сентября, а затем отправились на прогулку по Южному мосту с мужчиной, который, по ее словам, имеет соответствующее разрешение.

Хотя она показала лицо этого мужчины на видео, его личность остается неизвестной. Важно отметить, что во время прогулки Краснова и его спутник слушали русскую музыку. Ранее блоггерша известна была своим публичным выражением любви к российскому лидеру Владимиру Путину.

Недавно эта скандальная блоггерша уже оправдывалась в сети за свои ночные прогулки, утверждая, что у нее есть собственное разрешение на передвижение ночью.

Позже она опубликовала еще одно видео, где заявила, что не нарушала никаких законов и не имела никаких документов, позволяющих ей передвигаться ночью. Однако, несмотря на это, она выразила мнение, что "бронированные автомобили не понимают на другом языке".

В апреле 2020 года Анна Краснова была замечена в состоянии алкогольного опьянения, когда она управляла автомобилем в Киеве, и отказалась остановиться по требованию полицейских.

В комментариях люди возмутились из-за поведения женщины. Многие из них посоветовали блоггеру ехать на рф, если она так увлекается страной-террористкой: "Най едет в россию", "Таких только нейтрализовать или отправлять сразу на рф", "Тотальная проверка СБУ всех, забрать пропуски, думаю он ее купил, то есть надо всех сажать!, "ночью понты галими, а днем ​​будут сопли с фальшивыми извинениями. Выскребки природы".

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