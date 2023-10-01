Протоиерей Александр Колба получил наказание из-за своего участия в богослужении за павших воинов.

Митрополит Волынский и Луцкий Нафанаил временно лишил права на проведение священнослужений протоиерея Александра Колбы, протоиерея УПЦ МП Марие-Магдалинского храма в Луцке. Решение было объявлено 29 сентября.

В указанном документе установлено, что священник был лишен возможность участия в Святых Христовых Таинствах до тех пор, пока оно не выразит полного покаяния. Также определено, что переход в другую епархию или участие в богослужениях без предварительного разрешения руководства епархии недопустим.

Отмечено, что протоиерей Александр Колба получил это наказание из-за своего участия в богослужении за павших воинов, которое было совершено епископом Команским Михаилом 4 сентября. На этой службе также присутствовал священник ПЦУ.

Епископ Команский выразил надежду, что это способствует разработке совместного служения и молитвы и разрешению споров в православной жизни Украины.

"Лично я верю, что с Божьей помощью, медленно скрещется лед взаимного недоверия и противостояния в жизни православных в Украине. Мы же рады ожидать и других клириков УПЦ для совместного служения и молитвы, как первого шага в направлении умиротворения церковной жизни. Ждем, с уважением. и любовью, как на братьев во Христе и свободных детей Божиих», – отметил епископ Команский.

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