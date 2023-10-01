"Джон" всегда желал оставаться неузнанным. Для него было самым важным, когда Герои с фронта просили присылать фотографии, сделанные им.

В Донецкой области, во время артиллерийских обстрелов со стороны противника, погиб фотограф Владимир Миронюк, который был гражданином Соединенных Штатов Америки, но уже с 2014 года проживал и работал в Украине как фотограф.

Об этой тяжелой потере сообщил журналист Юрий Бутусов, рассказавший историю этого Героя.

Владимир Миронюк, 59-летний украинец, получил гражданство США и в течение многих лет работал там водителем-дальнобойщиком. Однако с началом Майдана он приехал в Украину и остался здесь. Начиная с 2014 года он отдал свое сердце фронту и начал фотографировать украинских защитников.

Герой-фотограф Владимир Миронюк погиб на передовой под Курдюмовкой, держа фотокамеру в руках и делая последние кадры рискованного репортажа. Многие люди, находившиеся на путях войны, знали его под псевдонимом "Джон". Он не был профессиональным журналистом, фотографом или солдатом, но его уязвимые и впечатляющие фотографии были увидены многими людьми. Чтобы делать такие снимки в условиях фронта, нужно иметь не только фотоаппарат, но сердце и выносливость воина.

По словам журналиста, "Джон" всегда желал оставаться неузнанным. Для него было самым важным, когда Герои с фронта просили присылать фотографии, сделанные им. Владимир не просто фотографировал, но также активно участвовал в боевых действиях, когда это было необходимо.

Последний репортаж Владимира Миронюка был сделан всего несколько дней назад на передовой во время обстрела украинской пехоты, атакованной противником. В течение трех дней его тело не могли эвакуировать из-за интенсивного обстрела.

Последние новости Украины:

Напомним, где россияне продолжают наступление и есть ли у них успех.

Также сообщалось, что ВСУ выбили россиян из очень важного населенного пункта.

Кроме того, Politeka.net писала о важном прорыве ВСУ на Юге.