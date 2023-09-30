Погибли еще две женщины, которые находились рядом со Светланой Виштомовой.

Херсон продолжает подвергаться непрерывным атакам со стороны российских сил, использующих различные виды вооружения. В результате одного из ударов по городу, произошедшему 28 сентября, погибла местная медсестра, которая сосредотачивалась на работе с детьми.

Об этом сообщили в МВД Херсонской области.

Предварительно враг ограничивался выпуском 2-3 бомб на Херсон, но сейчас это количество увеличилось до 50. Особенно активны российские террористы в атаках на жилые районы.

Младшая медицинская сестра Светлана Виштомова погибла в результате прямого попадания снаряда, в момент взрыва она находилась на улице возле своего дома.

В течение более 15 лет она посвятила работе в детском отделении больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных. Во время войны она прилагала все усилия, чтобы поддерживать детей-пациентов и способствовать их выздоровлению. К сожалению, Светлана оставила трое своих детей, которые теперь остались без матери.

В тот же момент обстрел жилых кварталов, осуществлявшийся российскими войсками, погибли еще две женщины, которые находились рядом со Светланой Виштомовой.

Следует подчеркнуть, что ситуация в Херсонской области становится все более сложной, с увеличением частоты обстрелов на несколько раз. Это становятся одними из самых трудных дней с начала войны. Под обстрелы попадают медицинские учреждения, образовательные учреждения и критическая инфраструктура, несколько районов уже остались без света, оккупанты активно обстреливают жилые кварталы.

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