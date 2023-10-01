По данным следствия, 29-летняя полицейская изменила свою лояльность в пользу российских окупантов во время оккупации Купянска в Харьковской области. Уведомление о подозрении было опубликовано Офисом генерального прокурора.

Юлия Бутник обвиняется в государственной измене согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины, часть 2.

Следствие установило, что до 14 июня 2022 Бутник работала как старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции Купянского районного отдела полиции ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области. Она проживала в Купянске и имела звание капитана.

Установлено, что во время оккупации купянских российскими войсками женщина не покинула город и перешла на сторону врага, продолжая патрулировать город, принимать заявления о преступлениях и служить в созданном оккупантами "правоохранительном органе".

В начальной очереди июля 2022 года она стала исполнять обязанности "и.о. старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска". Ее заработная плата составляла 60 тысяч российских рублей, и она получила ее дважды.

Стоит отметить, что недавно стало известно об измене еще одного полицейского из Харьковской области.

Побывав в оккупированном Волчанске, этот индивидум принял должность "оперуполномоченного" в псевдоправоохранительном органе. Он активно сотрудничал с врагом и проводил обыски у местных жителей. Кроме того, в прошлом году в июне этот предатель вместе с оккупантами угнал служебный автомобиль бывшего коллеги, который скрыл его во дворе дома в селе Бугаевка. После кражи украинского автомобиля они перекрасили его и выписали на нем буквы "Z", используя его в своей "правоохранительной деятельности".

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