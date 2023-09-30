Эта норма и штраф вступят в силу с октября и будут действовать в Украине до 1 мая.

Новые штрафы ждут украинцев. С начала октября водителей ждут штрафы до 510 гривен за выключенный ближний свет фар вне населенных пунктов, поскольку вступает в силу "зимняя" версия Правил дорожного движения.

Эта норма будет действовать до 1 мая, и согласно ей все автотранспортные средства вне городов и поселков должны иметь включенные дневные ходовые огни. В случае отсутствия этой опции в автомобиле, водители должны включить ближний свет фар. Нарушение этого правила может привести к штрафу от 425 до 510 гривен.

Также в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, нацеленный налагать санкции на водителей, которые совершают дрифт на дорогах. За этот вид нарушений водители могут стать объектом штрафа, размер которого может достигать 17 тысяч гривен, а также кроме штрафа им может быть установлен годовой запрет на управление автотранспортом. Главной целью данного законопроекта является улучшение безопасности на дорогах и защита граждан от чрезмерного шума, возникающего в результате дрифтования.

В Украине также установили камеры. Установка камер автофиксации сопровождается одной негативной проблемой: информация о штрафах не всегда корректно доходит до нарушителей. Это приводило к ситуациям, когда украинцы узнавали свои нарушения слишком поздно, когда льготный период уже завершался, и их данные попадали в Единый государственный реестр должников.

Сейчас доступен чат-бот, ведущий мониторинг по наличию штрафов. Эта система сообщает владельцам автомобилей о новых штрафах и позволяет их немедленно оплатить. Чтобы подключить получение уведомлений, нужно отправить боту номер своей машины, выбрать опцию "проверить штрафы за нарушение ПДД" и указать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца авто.

Источник: Информатор .

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