Согласно срочному сообщению МВД, в Надвирнянском районе продолжают работать полицейские, привлеченные специалисты-криминалисты и взрывотехники. Идет установление обстоятельств и причин возгорания.
Отмечается, что следственным отделением Надворнянского районного отдела полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).
Следствие продолжается.
Утечка нефти произошла в результате разгерметизации трубопровода, сообщили в полиции.
В результате пожара пять человек госпитализированы в больницы с ожогами.
Как рассказали правоохранители, это двое детей – 11 и 8 лет, и трое взрослых – 35, 39 и 58 лет.
Напомним, что после взрыва огонь распространился на частный дом.
"Не надо было говорить, что зиму своим газом переживем, уже начались диверсии",
"Ужас",
"Это диверсия сто процентов!",
"ДРГ лезут", - комментировали страшный взрыв украинцы.
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Напомним также, что несчастье произошло с мамой и ее детьми – фото и первые подробности с места.
Также сообщалось о новых взрывах, началась безжалостная атака.