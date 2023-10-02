В МВД сделали важное сообщение о ЧП на нефтепроводе в Ивано-Франковской области.

Согласно срочному сообщению МВД, в Надвирнянском районе продолжают работать полицейские, привлеченные специалисты-криминалисты и взрывотехники. Идет установление обстоятельств и причин возгорания.

Отмечается, что следственным отделением Надворнянского районного отдела полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).

Следствие продолжается.

Утечка нефти произошла в результате разгерметизации трубопровода, сообщили в полиции.

В результате пожара пять человек госпитализированы в больницы с ожогами.

Как рассказали правоохранители, это двое детей – 11 и 8 лет, и трое взрослых – 35, 39 и 58 лет.

Напомним, что после взрыва огонь распространился на частный дом.

"Не надо было говорить, что зиму своим газом переживем, уже начались диверсии",

"Ужас",

"Это диверсия сто процентов!",

"ДРГ лезут", - комментировали страшный взрыв украинцы.

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Напомним также, что несчастье произошло с мамой и ее детьми – фото и первые подробности с места.

Также сообщалось о новых взрывах, началась безжалостная атака.