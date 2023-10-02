Стало известно, к чему готовиться с отключением электроэнергии зимой и осенью. Начиная с 1 октября, в Украине не будут введены регулярные графики отключения электроэнергии. Пока такие графики существуют, но они созданы исключительно в случае дефицита электроэнергии или аварийных ситуаций.

Важно отметить, что существенных проблем со снабжением электроэнергии ожидают в случае атак российской федерации на энергосистему.

Министерство энергетики Украины сообщает, что количество электроэнергии, производимой отечественными электростанциями, достаточно для удовлетворения потребностей потребителей. Днем наблюдается избыток мощностей. Поэтому не планируется внедрение регулярных отключений в любом регионе страны.

Однако важно учитывать возможность отключений потребителей в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне.

Операторы системы распределения уже разработали графики возможных отключений в некоторых регионах. Однако отмечается, что это только запасной план, и его будут использовать только в чрезвычайных ситуациях. Такие возможные отключения имеют ограниченное время действия и могут составлять до двух часов подряд и до четырех часов в сутки.

Источник: Обозреватель .

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