Пара подала в суд и правоохранители должны направить этот сок на экспертизу.

В городе Мукачево, Закарпатская область, одна женщина попала в реанимацию с ожогами после того, как выпила бузинный сок и почувствовала жжение во рту. Женщина рассказала об этом инциденте на своей странице в Facebook.

Екатерина Пухниченко сообщила, что в одном из заведений питания заказала сок в бутылке. После первого глотка она почувствовала неприятное жжение и быстро отправилась в туалет, чтобы промыть рот. После этого ее срочно госпитализировали в реанимацию.

Женщина подчеркнула, что нет претензий к заведению питания, и они совместно подозревают, что именно в соке могла быть проблема.

Мужчина потерпевшей Виктор Шванда в комментарии для украинских СМИ рассказал, что они заказали две бутылки сока. После первого глотка жена начала кричать и сразу побежала в туалет. Он также попробовал сок и отметил, что напиток был очень кислым.

Дополнительно он сообщил, что после этого у него обожжены губы и кончик языка, а у жены – ожоги языка, губ, пищевода и желудка.

"Мы подали заявление в полицию. Правоохранители должны направить этот сок на экспертизу. В ресторане были другие свидетели этого инцидента, а также видеозаписи показывают, что бутылки с соком были закрыты, когда официанты принесли их к столу. Владельцы заведения ко мне подходили и утверждают, что это не их вина", - заявил он.

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