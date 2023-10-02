По требованию прокуроров, в отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

На директиву Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области одному гражданину было объявлено подозрение в сотрудничестве с государством-агрессором. Подробности были доложены в пресс-службе ДБР (Государственного бюро расследований).

По результатам следствия, в период оккупации российскими вооруженными силами села Макарово, входящего в Богодуховский район Харьковской области, этот местный житель активно способствовал врагу. Лицо, имевшее пророссийские симпатии, собственноручно оказывало помощь оккупантам.

Его действия включали передачу информации врагам о местных жителях, которые отстаивали прозападные взгляды, включая участников АТО/ООС, военнослужащих ВСУ и правоохранителей Украины.

В целях обеспечения комфорта русских военных на оккупированной территории, подозреваемый собирал и предоставлял им продукты питания и одежду, а также способствовал устройству быта. Дополнительно, он помогал врагам обустраивать минные заграждения, предоставляя детали местности.

По требованию прокуроров, в отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Раскрытие и документирование незаконной деятельности проводилось в сотрудничестве с СО ОП №2 Богодуховского Регионального Отделения Патрульной полиции Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области по оперативному сопровождению Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

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