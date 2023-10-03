Учебно-спортивная база в Ивано-Франковской области провела тендерную закупку на ремонт спального корпуса.

Так, в учебно-спортивной базе "Заросляк" в Ворохте тренируются олимпийцы и паралимпийцы.

По данным сайта государственных закупок Prozorro, стоимость работ составляет 32 миллиона 700 тысяч гривен.

Победитель аукциона должен до конца 2023 завершить работы.

Сообщается, что за эти деньги планируется капитальный ремонт укрытия, крыши и спального корпуса.

Гарантийный срок работ должен составлять не менее десяти лет.

Однако, как сообщают СМИ, во время проведения закупки была подана жалоба на тендер в Госаудитслужбу из-за того, что закупка якобы не относится к критическим потребностям, а ее стоимость завышена.

Госаудитслужба просмотрела тендер и 21 сентября сообщила, что нарушения не найдены, но было опубликовано объяснение от заказчика.

В спортивной базе сообщили, что стоимость работ определили на основе проектно-сметной документации.

Источник: Захід нет.

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