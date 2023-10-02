За содеенное украинке может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований завершило перед судом досудебное расследование в отношении руководителя отдела налоговой службы в Кировоградской области, которая была обвинена в требовании взятки от предпринимателей за неуважение их бизнеса. Как сообщили в ДБР, деньги она получала за "ручную" разблокировку налоговых накладных.

Руководитель отдела контроля за возмещением НДС налоговой службы в Кировоградской области создала схему обогащения за счет коммерсантов.

Налоговик использовал существующую негативную тенденцию массового блокирования налоговых накладных и включение их в категорию рисковых налогоплательщиков. Она заставляла руководителей предприятий покупать услуги регистрации налоговых накладных в ручном режиме. "Такса" составила 1% от общей суммы.

В июне 2023 года правоохранители задержали должностную должность "на горячем". Тогда злоумышленница пыталась спрятать деньги в детской коляске.

Во время обысков по месту жительства фигурантки найдены миллионы гривен в разных валютах.

Досудебное расследование завершилось признанием подозреваемой своей вины в совершенном преступлении. По позиции следователей ДБР в пользу Вооруженных Сил Украины было перечислено 268 тысяч гривен залога избранной меры пресечения.

Должностную должность обвиняют в злоупотреблении влиянием, поэтому ей предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

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