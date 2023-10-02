Мобилизация в Украине стало известно, как себя нужно вести, если силой затягивают в военкомат.

Мобилизация в Украине продлится до 18 ноября, поэтому следует знать, как действовать, если работники военкоматов превышая полномочия насильно затягивают в ТЦК и СП.

Адвокат Ростислав Кравец сообщил в том случае, если работники ТЦК и СП затащили человека в военкомат в разгар мобилизации в Украине, то, прежде всего, не стоит спорить и бросаться на военных.

Человек, которого принудительно отвезли в ТЦК в период действия мобилизации в Украине, имеет права, на которые может рассчитывать, например, узнать основания задержания и содержания в ТЦК, сообщить о задержании полицейских с требованием разобраться в ситуации.

Также человек имеет право требовать безвозмездного адвоката и написать заявление о совершении уголовного правонарушения по поводу незаконного задержания, содержания под стражей во время действия мобилизации в Украине и т.д.

По словам адвоката, были случаи, когда работники ТЦК и СП наносили удары военнообязанным - тогда необходимо обращаться к правоохранителям и в суд.

По возможности, необходимо связаться с родственниками, друзьями, знакомыми, которых можно попросить помочь защитить ваши права в период действия мобилизации в Украине.

Юристы добавляют, что во время пребывания в ТЦК и СП военнообязанному не стоит делать и подписывать ничего, что нарушает ее права, даже если вынуждают.

"Что значит "насильно"? В стране война, как это "уклоняться от мобилизации"? Как это сидеть дома и не встать на защиту? За девять лет войны можно было научиться стрелять, оказывать медицинскую помощь, и что угодно можно было научиться ... ",

"Если тцк-шники превышают служебные полномочия и похищают человека эта уже уголовная статья, за это можно получить срок", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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