В Закарпатской области вынесли приговор женщине из-за попытки вывезти мужчину за границу в багажнике.

Женщина сбежала из пункта пропуска, проломив шлагбаум.

Так, Береговский районный суд Закарпатской области вынес приговор жительнице Чехии, пытавшейся вывезти сожителя за границу в багажнике.

Когда ее схема была разоблачена, она устроила скандал и убежала, сломав шлагбаум.

Как указано в приговоре суда, уроженка Севастополя приехала в пункт пропуска Лужанка – Берегшурань.

Оказалось, что 29-летняя девушка спрятала в багажнике собственного авто сожителя, 28-летнего украинца.

Девушка ввела в заблуждение пограничников, сообщив, что в автомобиле больше никого нет.

На место вызвали полицию.

У женщины решили конфисковать авто, тогда она решила лечь под колеса своего автомобиля - Правоохранители вышли из авто и тогда женщина заскочила на водительское сиденье и скрылась, сбив шлагбаум.

Женщина остановилась в поле, поэтому еще не могла завести двигатель – в результате ее задержали полицейские.

В суде она признала вину и рассказала, что идея пересечь незаконно границу - ее сожителя.

Суд признал виновной женщину из-за незаконной переправки мужчины за границу и в сопротивление пограничникам.

Известно, что ей назначили наказание 4 года тюрьмы, однако уволили с 1-летним испытательным сроком.

Источник: zaxid.net.

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