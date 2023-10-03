Женщина сбежала из пункта пропуска, проломив шлагбаум.
Так, Береговский районный суд Закарпатской области вынес приговор жительнице Чехии, пытавшейся вывезти сожителя за границу в багажнике.
Когда ее схема была разоблачена, она устроила скандал и убежала, сломав шлагбаум.
Как указано в приговоре суда, уроженка Севастополя приехала в пункт пропуска Лужанка – Берегшурань.
Оказалось, что 29-летняя девушка спрятала в багажнике собственного авто сожителя, 28-летнего украинца.
Девушка ввела в заблуждение пограничников, сообщив, что в автомобиле больше никого нет.
На место вызвали полицию.
У женщины решили конфисковать авто, тогда она решила лечь под колеса своего автомобиля - Правоохранители вышли из авто и тогда женщина заскочила на водительское сиденье и скрылась, сбив шлагбаум.
Женщина остановилась в поле, поэтому еще не могла завести двигатель – в результате ее задержали полицейские.
В суде она признала вину и рассказала, что идея пересечь незаконно границу - ее сожителя.
Суд признал виновной женщину из-за незаконной переправки мужчины за границу и в сопротивление пограничникам.
Известно, что ей назначили наказание 4 года тюрьмы, однако уволили с 1-летним испытательным сроком.
Источник: zaxid.net.
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