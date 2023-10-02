Работник "Укрзализныци" включал музыку шансон и вызвал скандал из-за своего общения с пассажирами. Инцидент произошел в вагоне №6 поезда Киев-Ужгород. Событие получило большой резонанс после того, как журналистка Любовь Величко рассказала о нем в своем Facebook-сообщении.

Любовь Величко рассказала, что путешествовала поездом №59 Киев-Ужгород и оказалась в ситуации стресса из-за российской музыки и разговора проводника вагона. Она обратилась к проводнику поезда "Укрзализныця" и напомнила ему, что в Украине действует закон, запрещающий воспроизведение российской музыки в публичных местах.

Ответ проводника "Укрзализныця" был неожиданным, поскольку он начал рассказывать о братьях-славянах, церкви и выразил желание поехать к своим родственникам в Москву. Отмечается также, что эта тема вызвала агрессивную реакцию работника "Укрзализныци", и он даже дважды без уведомления входил в купе пассажиров, чтобы продолжить свои мысли.

"Укрзализныця, напомните своим проводникам, что российский шансон в вагонах включать запрещено. А когда я сделала замечание проводнику, тот возмутился, и начал читать лекцию о том, что мы воюем с орками, и что мы все братья-славяне, и еще что-то о церкви, и о том, что он хочет к родственникам в Москву. Дикость. Такого не должно быть сейчас - во время войны", - написала Любовь Величко.

Любовь Величко отметила, что такое поведение работника "Укрзализныци" недопустимо, особенно в условиях войны. Она объяснила, что на тот момент была с детьми, которые нуждались в ее внимании, и не имела возможности пойти к начальнику поезда.

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